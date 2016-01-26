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خليجي يشعل النار في زنزانته ليقابل المدير

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خليجي يشعل النار في زنزانته ليقابل المدير خليجي يشعل النار في زنزانته ليقابل المدير

وجهت النيابة العامة في دبي   الى نزيل خليجي تهمة اضرام النار في زنزانته في السجن المركزي، بحجة رغبته في مقابلة مدير السجن لشرح حالته واوضاعه.

وقالت في أمر الإحالة الذي نظرته هيئة محكمة الجنايات إن المتهم البالغ من العمر 37 عاما، أشعل النار في قميصه الذي كان يرتديه ورماه في ممر زنزانته الانفرادية مدعيا للضابط المناوب الذي سارع الى اخراجه من محبسه، بأنه يود مقابلة مدير السجن.

وأقر المتهم في التحقيقات انه مضى على حبسه في زنزانته نحو عامين، وانه في كل مرة يطلب فيها مقابلة الضباط المسؤولين في السجن لشرح حالته لهم، يقابل بالرفض، مضيفاً أنه في يوم الواقعة واثناء تواجده في الزنزانة اشعل سيجارة ووضع عليها قميصه الذي كان يرتديه، ومن ثم القاها مشتعلة في الممر المؤدي الى زنزانته قبل ان يحضر افراد الشرطة على الفور لإخراجه من المكان الذي امتلأ بالأدخنة.

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