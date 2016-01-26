الجوازات السعودية: غرامات مالية والسجن والترحيل للمتأخرين عن المغادرة

أكدت المديرية العامة للجوازات السعودية مجددا على جميع الوافدين القادمين للبلاد عبر المنافذ الدولية بموجب تأشيرة زيارة (باختلاف أنواعها)، إلى ضرورة التقيد بتعليمات نظام الإقامة فى المملكة وعدم التأخر فى المغادرة عن الوقت المحدد فى تأشيرة الدخول.

وأوضحت الجوازات- فى بيان الثلاثاء- أن التعليمات نصت على أن تأخر الوافد عن المغادرة عقب انتهاء تأشيرة الدخول الممنوحة له يعرضه بالنسبة للمرة الأولى لعقوبة غرامة 15 ألف ريال والترحيل، وللمرة الثانية غرامة 25 ألف ريال والسجن ثلاثة أشهر والترحيل، وللمرة الثالثة فأكثر غرامة 50 ألف ريال والسجن 6 أشهر والترحيل.

ودعت الجوازات جميع المواطنين والمقيمين ممن استقدموا وافدين للزيارة، إلى سرعة المبادرة والاستجابة وحث من استقدموهم من الزائرين بالمغادرة فى الوقت المحدد لانتهاء تأشيرة الزيارة، مشيرة إلى أن كل مستقدم يتأخر فى الإبلاغ عن مغادرة من استقدمهم فى الوقت المحدد لانتهاء تأشيرة الدخول ستطبق بحقه العقوبات المقررة.

وأوضحت أنه بالنسبة للمرة الأولى فالعقوبة غرامة 15 ألف ريال والترحيل أن كان وافدا، والعقوبة للمرة الثانية غرامة 25 ألف ريال والسجن ثلاثة أشهر والترحيل أن كان وافدا والعقوبة للمرة الثالثة فأكثر غرامة 50 ألف ريال والسجن ستة أشهر والترحيل أن كان وافدا.

وحثت المديرية العامة للجوازات جميع الزائرين القادمين للمملكة بتأشيرة زيارة باختلاف أنواعها على عدم التأخر عن المغادرة والالتزام بالمدة المحددة بتأشيرة الدخول حتى لا يعرضوا أنفسهم للعقوبات المقررة نظاما، وقد خصصت بريد التواصل الإلكترونى: #### 992@gdp.gov.sa #### للرد على جميع الاستفسارات.

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