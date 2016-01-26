منظمة الصحة العالمية: تدمير 60% من المستشفيات الحكومية فى سوريا

أعلنت ممثلة منظمة الصحة العالمية إليزابيت هوف،أن 60% من المستشفيات الحكومية فى سوريا دُمّرت و50% من المنشآت الطبية الأخرى أُغلقَت، قائلة: تحدياتنا هى الوصول إلى الأشخاص المحتاجين لرعاية طبية فى سوريا.

وأضافت ممثلة منظمة الصحة العالمية إليزابيت هوف، خلال مؤتمر صحفى، اليوم، أنه لم يتم تلقيح الأطفال فى مضايا منذ 10 أشهر على الرغم من توافر اللقاحات والإبر، وذلك بسبب غياب الموظفين وهناك مناطق محاصرة لم يحصل فيها أى لقاح منذ عامين وهناك فقط طبيبيان فى مضايا.

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