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مسؤول أممى : 6.5 مليون سورى لا يعيشون فى ديارهم

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مسؤول أممى : 6.5 مليون سورى لا يعيشون فى ديارهم مسؤول أممى : 6.5 مليون سورى لا يعيشون فى ديارهم
قال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية فى سوريا يعقوب الحلو، أن 6.5 مليون سورى لا يعيشون فى ديارهم وأن ما نراه فى سوريا هو إخفاق سياسى على كل المستويات لافتا أن الحل الإنسانى للأزمة السورية يكمن فى الحل السياسى.

وأضاف منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية فى سوريا يعقوب الحلو، خلال مؤتمر صحفى اليوم أن 98% من الأطفال السوريين كانوا يحصلون على لقاحات قبل الأزمة، لافتا أن العمليات العسكرية تمنع وصولنا إلى ملايين السوريين.
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