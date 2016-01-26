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فرقة “مشروع النيل” تغني في مكتبة الإسكندرية 11فبراير المقبل

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فرقة “مشروع النيل” تغني في مكتبة الإسكندرية 11فبراير المقبل فرقة “مشروع النيل” تغني في مكتبة الإسكندرية 11فبراير المقبل

تحيى فرقة “مشروع النيل” الحفل المقام فى الثامنة مسائا يوم 11فبراير بمسرح مكتبة الاسكندرية .

وتقدم الفرقة بالحفل مجموعة من الأعمال الموسيقية  التى أعدتها خلال الورشة الفنيه التى تقيمها بمتحف النوبة فى أسوان،المقار إقامتها يوم 6فبراير

فرقة مشروع النيل أو The Nile Project،تأسست فى أغسطس عام 2011 ،على يد الموسيقى  مينا جرجس والمغنية الأميريكية إثيوبية الأصل ميكليت هاديرو،بهدف أن يصلوا للعالم حضارة وطبيعة مواطني حوض النيل ،والتحديات التي تواجههم عن طريق الموسيقى والتعليم.

وصدر للفرقة ألبومين هما “أسوان” في يناير2014، و”النيل” وصدر فى أوغندا عام 2014،و ضم اغاني مستوحاه من موسيقى دول حوض النيل والآلات الموسيقية المستخدمة هناك.

 وتتكون الفرقة من “دينا الوديدي – ، محمد أبو ذكري – مصر، هاني بدير – مصر، نادر الشاعر – مصر، السارة أبو ناما الجادي – السودان، سوفيا نزييسنجا – رواندا، كاسيفا موتوا، جورجا مسفين، سلامنش زميني – إثيوبيا، داويت سيووم – إثيوبيا، ميكايل بازيبو – أوغندا، ستيفن سوجو – بوروندي ماكليت هاديرو – إثيوبيا”.

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