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الفريق عبد العزيز سيف يبحث مع رئيس الأركان الباكستانى العلاقات المشتركة

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الفريق عبد العزيز سيف يبحث مع رئيس الأركان الباكستانى العلاقات المشتركة الفريق عبد العزيز سيف يبحث مع رئيس الأركان الباكستانى العلاقات المشتركة
استقبل الفريق عبد العزيز سيف الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، الفريق أول رشاد محمود، رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية والوفد المرافق له، اليوم، الثلاثاء.

وعقد الجانبان جلسة مباحثات تضمنت مناقشة عدد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى المجالات المختلفة وبحث الاستفادة من الإمكانيات التصنيعية والخبرات المكتسبة فى مجال التصنيع المشترك.

وعقب انتهاء المباحثات، توجه رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية والوفد المرافق لتفقد معرضا لمنتجات مصنع قادر للصناعات المتطورة التابع للهيئة، حيث شاهدوا فيلما تسجيليا عن أهم منتجات مصنع قادر والعربة المدرعة فهد.

ورحب رئيس الهيئة العربية للتصنيع بزيارة الوفد الباكستانى باعتبارها فرصة للتعرف على إمكانيات ومنتجات الهيئة وإمكانية التعاون ولتبادل الخبرات.

وأكد الفريق عبد العزيز على أهمية التعاون والعمل المشترك مع دولة باكستان بخبراتها العريضة فى العديد من المجالات على نحو يلبى المصالح المشتركة للجانبين.

أشار سيف الدين إلى أهمية التعاون والعمل المشترك مع كافة دول العالم، كما ذكر أن الهيئة العربية للتصنيع كمؤسسة ذات صفة دولية ولوائح خاصة وعلاقات عمل منذ نشأتها مع العديد من الشركات والمؤسسات العالمية مما يؤهلها للدخول فى علاقات شراكة مع العديد من الشركات الدولية المختلفة.

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