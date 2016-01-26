تقرير - ريال مدريد اشترط على أرسنال عدم بيع أوزيل لأي فريق إسباني

(إفي): ذكر موقع إلكتروني متخصص في كشف أسرار كرة القدم أن نادي ريال مدريد وضع شرطا يحول دون انتقال لاعبه السابق، الألماني ميسوت أوزيل، الذي يرتدي قميص أرسنال الإنجليزي حاليا، إلى أي فريق إسباني آخر.

وأورد موقع (فوتبول ليكس) العقد المبرم بين ريال مدريد وأرسنال والذي يشير إلى أن قيمة انتقال أوزيل هي 44 مليون يورو، إضافة إلى ستة بنود منها مليون يورو يدفعها أرسنال للملكي في كل موسم إذا تجاوز الأول دور المجموعات في دوري الأبطال.

كما أشارت الوثيقة إلى أنه حال تلقى أرسنال عرضا لضم اللاعب الألماني، فإن ريال مدريد يحظى بـ48 ساعة كي يتقدم بعرض أكبر من المقدم.

أما شرط عدم الانتقال لأي فريق إسباني فيتحدث بشكل غير مباشر عن الغريم الأزلي للميرنجي، برشلونة، وينص على أنه إذا انتقل أوزيل من أرسنال لأي فريق ينافس في الدوري الإسباني ولا يكون ريال مدريد، فإن النادي الإنجليزي سيتعرض لعقوبة وكذلك إذا تعدت الصفقة 50 مليون يورو.

وفي هذه الحالة، فإن ريال مدريد سيحصل على 33% من أي قيمة إضافية تزيد عن مبلغ الـ50 مليون يورو في صفقة الانتقال الجديدة.

فعلى سبيل المثال، إذا انتقل أوزيل مقابل 70 مليون يورو، فإن القيمة الإضافية هي 20 مليون يورو، ويصبح من حق ريال مدريد الحصول على 6.6 مليون يورو التي توازي 33% من هذا المبلغ.