رئيس مدينة القصير بالبحر الأحمر يفتتح المرحلة الأولى لمزرعة وادى القويح

افتتح اللواء يوسف الشاهد، صباح اليوم، المرحلة الأولى من مزرعة وادى القويح النموذجية بمساحة 100 فدان، تزامنا مع الاحتفال بالعيد القومى للمحافظة.

ومن جانبه أكد اللواء يوسف الشاهد أن هذا المشروع يعد باكورة المشروعات الزراعية بالمدينة، ويأتى استكمالا للمشاريع الزراعية التى بدأتها المحافظة فى منطقة حلايب وشلاتين، ويهدف إلى إنتاج مختلف الخضراوات والفاكهة بالمحافظة لتوفيرها للمواطنين بأسعار منخفضة.

يذكر أن مزرعة القويح لا تستخدم الكيماويات مطلقا، وأن المحافظة تهدف إلى إقامة مجتمع سكنى متكامل بوادى القويح، كما أكد أن هذا المشروع يدخل ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لاستصلاح المليون ونصف المليون فدان.

وفى سياق متصل أوضح مدير المشروع أن المزرعة مقامة على مساحة 100 فدان كمرحلة أولى، وأن المشروع يهدف إلى استصلاح 900 فدان فى المراحل القادمة.



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