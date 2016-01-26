فى عز البرد.. 6 خدع غريبة تحسسك بالدفء

شهدت مصر خلال الأيام الماضية انخفاضاً ملحوظاً فى درجات الحرارة، وهو ما ساهم فى رفع معدلات الإصابة بالبرد والأنفلونزا بالإضافة إلى إجبار الكثير من المواطنين على التزام بيوتهم هرباً من هذا الصقيع، ونقدم لكم خلال هذا التقرير مجموعة من الخدع والنصائح غير التقليدية للشعور بالدفء خلال هذا البرد القارس، وذلك حسبما نشر بالموقع الأمريكى "mentalfloss "، وتشمل:

1.عند الخروج من المنزل، املأ جيوب الجاكت بالوسائد أو الخدديات القطنية الصغيرة "فى حجم راحة اليد" للتدفئة،، حيث سيساهم ذلك بشكل ملحوظ فى جعلك تشعر بالمزيد من الدفء، ويمكنك تصنيع هذه الخدديات الصغيرة بنفسك باستخدام وسادة أطفال صغيرة.

2.الدش البارد: نصح التقرير بالاستحمام باستخدام المياه الدافئة جنباً إلى جنب مع المياه الباردة، ولا تكتفِ فقط بالمياه الساخنة والتى تجعلك تشعر بالدفء فوراً وينتهى تأثيرها بمجرد الخروج من الحمام، بينما يساهم التبديل بين الدش البارد والدافئ فى تحسين الدورة الدموية وتحريك الدم بين الجلد والأعضاء الداخلية، وكما يساهم أيضاً فى تعزيز صحة جهازك المناعى والتقليل من فرص إصابتك بالأمراض.

>ولكن بالنسبة للحوامل والمرضى، وخاصة المصابين بأمراض القلب، فيجب عليهم استشارة الطبيب قبل الحصول على دش بارد.

3.للسيدات.. خلال الأجواء شديدة البرودة حاولى أن تخبزى أكبر قدر من الأطعمة والمخبوزات على مدار اليوم، حيث يساهم الموقد فى انبعاث كميات كبيرة من الحرارة فى المنزل، وهو ما يجعلك تشعرين بالدفء أنت وأسرتك.

4.قم بتشغيل مروحة السقف على أقل سرعة، حيث ستعمل على تحريك الهواء الدافئ والذى يستقر فى أعلى سقف الغرفة، وسوف تشعر بالهواء الدافئ يتدفق إليك.

5.عند النوم، رتب الأغطية التى تستخدمها، بحيث يكون الغطاء الأكثر سمكاً فى الأعلى، حتى يعمل كعازل يحول دون فقدان حرارة جسمك.

6.إذا كنت تنام بجوار جدار الغرفة الذى يطل على الشارع، فابعد السرير قليلا عن الحائط حتى تشعر بالدفء.