لو عندك أرق.. اسمع نصيحة اليابانيين واكشف نظر

إذا كنت من الملايين المصابين بالأرق حول العالم فربما يجب عليك زيارة طبيب العيون أولا قبل التفكير فى تناول أقراص منومة.

فقد أعلن باحثون يابانيون أن عملية جراحية لإزالة مشكلة إعتام عدسة العين –وهو مرض شائع يعانى منه 5ر2 مليون شخص فى إنجلترا وويلز- قد تكون العلاج الحقيقى للأرق.

وذكرت صحيفة ديلى ميل البريطانية أن مرض اعتام عدسة العين يسبب ظهور غمامة على العين مما يؤدى إلى عدم وضوح فى الرؤية أو ضبابية، ولكن الحالة تمنع الضوء الأزرق من المرور عبر العدسة إلى منطقة من الدماغ مسئولة عن ساعة الجسم البيولوجية.

ويعتقد العلماء أنه بدون هذا الضوء الأزرق ستختل الساعة البيولوجية فلا يعود الجسم قادرا على تعيين الضوء خلال النهار، ويمكن أن يتسبب ذلك فى أنماط سيئة من النوم وليال طويلة من الأرق، الأمر الذى قد يؤدى إلى زيادة معدلات الإصابة بالسمنة وأمراض القلب والسكر.

غير أن الدراسة الجديدة التى أجريت فى جامعة نارا الطبية باليابان أظهرت أن المرضى الذين خضعوا لجراحة لإزالة مشكلة إعتام عدسة العين لم تتحسن مشكلة عدم وضوح الرؤية لديهم فحسب، بل أصبحوا ينامون بشكل جيد أثناء الليل أيضا.

وقام الباحثون بقياس عدد ساعات وجودة النوم التى حصل عليها أكثر من ألف شخص مسن يعانون من إعتام عدسة العين، وخضع 174 منهم لجراحة لإزالة هذه المشكلة.

ووجد الباحثون أن المسنين الذين تخلصوا من إعتام عدسة العين حصلوا على قسط أوفر من النوم وبشكل عميق أيضا مقارنة بالذين لم يخضعوا للعملية الجراحية.

وأشار الباحثون إلى أن الكثيرين –بينهم جراحون- يعتقدون أن مشكلات الإبصار والأرق منفصلة عن بعضها البعض، لكن دراسات مثل تلك توضح إمكانية الربط بينهما.