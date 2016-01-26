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بالصور.. افتتاح خط كهرباء يربط مدينة القصير بالشبكة القومية بـ45 مليون جنيه

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بالصور.. افتتاح خط كهرباء يربط مدينة القصير بالشبكة القومية بـ45 مليون جنيه بالصور.. افتتاح خط كهرباء يربط مدينة القصير بالشبكة القومية بـ45 مليون جنيه
افتتح صباح اليوم، المهندس محمد السيد رئيس مجلس ادارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء محطة كهرباء شمال القصير، لربط المدينة بالشبكة الموحدة على مستوى الجمهورية.

وحضر الافتتاح المهندس حسين الفار العضو المتفرغ لوزارة الكهرباء، وعدد من قيادات شركة القناة لتوزيع الكهرباء من بينهم عادل القزاز رئيس اللجنة النقابية للعاملين بكهرباء البحر الأحمر وسيناء.

ومن جانبه، قال المهندس سيد على مدير إدارة كهرباء سفاجا، إن محطة ربط مدينة القصير بالشبكة القومية الموحدة على مستوى الجمهورية تكلفة إنشاؤها بلغ 45 مليون جنيه.

وأضاف مدير إدارة كهرباء سفاجا لـ"اليوم السابع"، أن المحطة تنتج 22 كيلو فولت وبحجم 25 ميجاوات، والتى سوف يستفيد من خدمتها 22 ألف مشترك على مستوى مدينة القصير، بطول خط 90 كيلومترا.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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