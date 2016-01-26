تقنية مصاصي الدماء موضة جديدة لـ رفع وشدّ الصدر

رفع الصدر بتقنية مصاصي الدماء أو الـ VAMPIRE LIFT قد يكون الإجراء المناسب للمرأة التي تريد تدوير صدرها قليلاً، من دون جراحة.

تنطوي جراحة رفع الصدر بهذه التقنية على استخدام بلاكيت الدم النقي لتجديد خلايا بشرة الصدر. وقد أطلقت كيم كردشيان شهرة هذا العلاج الجلديّ، الذي يرتكز على حقن البشرة بالدم، حين التقطت لنفسها صورة سيلفي وعليها طبقة رقيقة من دمها، أو البلازما الغنية بالصفائح الدموية، التي لها هذه القدرة السحرية على تجديد شباب البشرة.

اختصاصيّ الأمراض الجلدية تشارلز رانلز، الذي ابتكر هذا الإجراء، طبّق نفس المبدأ على الثديين. وشدّ الثديين بطريقة مصاصي الدماء لها نفس تأثير شدّ الوجه، إذ تجعل كل شيء يبدو أكثر امتلاءً وأكثر شباباً. وفي ما يتعلق بالثديين، يعني هذا استعادة تدويرة الثديين، من دون مساعدة الحمّالة التي ترفع الصدر.

ويوضح الدكتور نورمان رو، وهو جراح تجميل مشهور في نيويورك، الأمر بالقول: "ينطوي الإجراء على أخذ دم المريض (حوالى نصف كوب من القهوة) واستخراج الصفائح الدموية من الدم (الصفائح الدموية تساعد على تجلّط الدم، وتطلق أيضاً عوامل شفاء، عند جرح الجلد)، وتنشيطها، بحيث تطلق عوامل الشفاء، مما يجتذب بالتالي الخلايا الجذعية، التي تسبّب مجموعة متنوعة من الآثار".

من المعروف أن الخلايا الجذعية تنتج المزيد من الكولاجين؛ لذا، فإن الفكرة هي رفع الثديين، مما يؤدي إلى استدارة أكبر.

ويقول الدكتور رانلز إنه يستطيع منع شقّ الصدر (الذي يفصل بين الثديين) والتخلّص من علامات التشقق. ولكنه ـ وفقاً للدكتور رو ـ إذا كنت تفكرين في تكبير صدرك، فقد يكون هذا إجراء أوليّ جيّد لتجربته، لأنه لا يتطلب استخدام أدوات جراحية. ووفقاً للدكتور رو، فإنّ التعافي من هذا الإجراء سريع جداً، إذ ليس هناك فترة نقاهة كبيرة، لأنها ليست عملية شاملة، ولا تتطلب التخدير. مع ذلك، ليس هناك الكثير من المعلومات المتوفرة لآثار حقن الخلايا الجذعية في خلايا الثدي على الجسم على مرّ الزمن؛ لذا، من الأفضل الانتظار إلى أن يتمّ إجراء بعض الدراسات العلمية.

تستغرق العملية 15 دقيقة، وقد تدوم النتائج حتى عام أو أكثر (ولكن يتطلّب الأمر شهرين لكي يستدير الثدي تماماً). وفي حين أن هذا الإجراء لا يزيد بالضرورة حجم الثدي، وفقاً للدكتور رانلز، ولكنك ستبدين كما لو أنك ترتدين حمّالة صدر ترفع الثديين، على الرغم من أنك لن تكوني بحاجة إلى ارتدائها في واقع الحال. ولكنها عمليّة مكلفة بالنسبة لكونها مؤقتة، إذ تحتاجين إلى 1.800 دولار ثمناً للحقنة الواحدة.

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