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بالصور.. محافظ الإسماعيلية يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بأبو صوير

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بالصور.. محافظ الإسماعيلية يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بأبو صوير بالصور.. محافظ الإسماعيلية يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بأبو صوير
أجرى اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية اليوم الثلاثاء، جولة ميدانية لمتابعة سير وانتظام لجان امتحانات نصف العام الدراسى الأول للشهادة الإعدادية، بمدارس الضواحى والمراكز والمدن بنطاق المحافظة للاطمئنان على انتظام اللجان وتوفير كل سبل الراحة للطلاب.

وشملت الجولة زيارة مدرسة كمال بدران الإعدادية المشتركة بقرية الواصفية التابعة لمركز ومدينة أبو صوير، والتى تضم 8 لجان بإجمالى 165 طالبا وطالبة.

وأكد المحافظ، أن امتحانات مادتى الهندسة والرسم جاءت من صميم المنهج الدراسى والكتاب المدرسى، وفى مستوى الطالب المتوسط ولا توجد أى شكاوى من الطلاب، كما اطمأن المحافظ على توفير كل سبل الهدوء والراحة لجميع الطلاب داخل اللجان.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أن إجمالى الطلاب الذين يؤدون الامتحانات على مستوى المحافظة وتوابعها بالكامل 20205 طلاب وطالبات، موزعين على 132 لجنة بمدارس المحافظة.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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