القضاة يعتصمون ويعلنون «الحداد» 30 يونيو.. و«الزند» يخطب الجمعة بمقر النادى

«السروجى»: النائب العام يشن حملة «تغريب» وإنهاء ندب لمعارضيه فى النيابة

كتب : طارق صبرى وأحمد ربيع منذ 30 دقيقة

بدأ شباب القضاة وأعضاء النيابة العامة أمس، اعتصاماً مفتوحاً فى مقر نادى القضاة؛ استعداداً للمشاركة فى 30 يونيو، وقالوا إن القضاة سيشاركون بالوقوف حداداً على انهيار العدالة فى ظل نظام الإخوان، أمام النادى، بالتزامن مع المظاهرات المطالبة بإسقاط «مرسى»، فى حين دعا المستشار أحمد الزند لاجتماع طارئ، قبل مثول الجريدة للطبع أمس، لبحث تداعيات قرار محكمة النقض رفض دعوى المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام السابق، بوقف تنفيذ الإعلان الدستورى.

وقال المستشار سامح السروجى، عضو مجلس إدارة نادى القضاة: «سينظم القضاة وعدد من أساتذة القانون وقفة رمزية أمام النادى، احتجاجاً على العدوان على القضاء، تعقبها حلقة نقاشية حول الأزمة القضائية، الجمعة المقبل».

وكشف عن أن «طلعت» يشن حالياً حرباً شرسة على أعضاء النيابة الرافضين بقاءه فى منصبه، وقرر نقل عدد كبير منهم، ممن لم يبلغوا سن القضاة إلى محافظات نائية، بعيداً عن محال إقامتهم، وإنهاء ندب من وصلوا للسن عقاباً لهم.

وقال المستشار رواد حما المتحدث باسم اللجنة الدائمة للدفاع عن القضاة، إن اعتصام أعضاء النيابة يأتى فى إطار فعاليات الدعوة لـ«الصلاة الجامعة» الجمعة بنادى القضاة، مشيراً إلى أن المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة سيتولى إلقاء الخطبة، حول دور القضاء فى التاريخ القديم والحديث، والأمانة، والرسالة الملقاة على عاتق القضاة، بحضور لفيف من علماء الأزهر الشريف ونخبة من المهتمين بالشأن القضائى.