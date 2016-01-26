بالأرقام: هكذا زادت أجور الممثلين بعد انسحاب بطلة المسلسل التركي "حطام"

تعرض النجم التركي أركان بيتككايا إلى وعكة صحية مفاجئة، إذ هاجمته فجأة آلام الكلى التي ظن أنه شفيّ منها بعد إجرائه عملية جراحية عاجلة قبل أشهر للتخلص من حصى في الكلى، ما اضطره إلى إيقاف تصوير مشاهده في الموسم الثاني من مسلسل "حطام"، حيث تمّ إدخاله بصورة عاجلة إلى المستشفى.

وبعد أيام قليلة نشر صورة له مع عائلته وإبنه جانو وهو يستمتع بإجازة قبل معاودته للتصوير المتواصل.

كما طمأن جمهوره وأصدقاءه على صحته.

يذكر أّنّ مسلسل "حطام"، لا يزال يحقق يوم عرضه الأسبوعي رقماً قياسياً في تصنيف المشاهدة، ومتوقع له النجاح ذاته على شاشة قناة osn العربية التي ستعرضه قريباً.

إنسحاب نورغول يشلشاي ينعكس إيجاباً على أبطاله

من جهة ثانية، وبعد مشاركتها في الموسمين الأول والثاني من "حطام"، أعلنت النجمة التركية نورغول يشلشاي عن انسحابها من المسلسل قبل انتهاء العمل،لإحساسها أنها أدت شخصيتها للحد المناسب، وأنّ دورها انتهى في الأحداث حسب رأيها .

وكانت نورغول تتقاضى 240 ألف ليرة تركية شهرياً، وجاء انسحابها فوز لزملائها أبطال المسلسل الآخرين حيث قامت شركة الإنتاج بتوزيع أجرها على زملائها من خلال رفع أجورهم، خاصةً وأن المسلسل ما زال يحقق نسبة مشاهدة عالية في تركيا والخارج.

فقد زاد أجر الممثلة إبرو أوزكان من 15 ألف إلى 25 ألف ليرة تركية في الحلقة، وزاد أجر الممثلة نورسيل كوس من 10 إلى 20 ألف ليرة تركية كذلك، وزاد أجر الممثلتين الشابتين الصاعدتين اللتين تمثلان دوري ابنتيّ إركان بيتككايا إلينا بوز، وليلى تانلار من 8 آلاف إلى 16 ألف ليرة تركية في الحلقة التلفزيونية الواحدة، وزادت أيضاً أجور باقي نجوم العمل الرئيسيين.

وبهذا تكون شائعة إنسحاب نورغول يشلشاي صحيحة نوعاً ما لكون إنسحابها لم يحدث بعد انطلاقها مباشرة، بل جاء بعدها بوقت طويل.

وقد تمّ تداول خبر أن القبلات الساخنة بين إركان بيتككايا ونورغول يشلشاي في المسلسل، أثارت غضب حبيب نورغول الجديد ، وأنها سبب تفكير نورغول بالإنسحاب من المسلسل قبل انتهاء عرضه، إلا أنّ نورغول يشلشاي وإركان بيتككايا نفيا الخبر تماماً وبقيت النجمة بعد نفي الخبر أسابيع طويلة قبل خروجها النهائي منه.

فهل سيتأثر ريتنغ (حطام) بخروجها أم سيملأ زملاؤها الفراغ؟

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