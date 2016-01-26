"سيدتي نت" تحاور "أديل" وهذا ما قالته عن مايا دياب واليسا ونجوى كرم

"عديلة" شخصية افتراضية يصحّ وصفها بالظاهرة، بين الوهم والحقيقة نسجت لنفسها خطاً متمايزاً، فاجتاحت مواقع التواصل الاجتماعية، وكان لها رأي في الفن والمجتمع والسياسة... حتى باتت مواقفها محط انتظار ، وجعلت من أسلوبها الساخر ماركة مسجلة باسمها.

الوصول إلى كوكب الغرب "عديلة" كما تسمّي نفسها عبر حسابها على "تويتر" و "فيس بوك" لم يكن سهلاً، بسبب الغموض الذي يحيط بشخصيتها، وهو من أبرز الأمور التي قادتها إلى النجاح، إذ باتت تحظى بعدد متابعين كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

"عديلة" تحدّثت إلى "سيدتي نت" عن اختيارها للنجمة العالمية "Adele" واقتباس عديلة من شخصيتها.

حول غموض شخصيتها ومن تكون "عديلة" كان لنا معها هذا الحوار:

من هي "عديلة"، ولماذا كلّ هذه الضجة حول حسابها؟

ضحكت رافضة الكشف عن شخصيتها التي يُمكن أن تكون لشاب أو لفتاة، واكتفت بالقول إنها "عديلة"، وقد تكون شخصاً أو أكثر، وتابعت: "لا تفاصيل أكثر، وأترك الجواب للقراء ليتخيّلوا ما يُناسبهم".

لماذا اخترت شخصية أديل؟

اخترت شخصية "أديل" لأنّي أحبّها جداً؛ أحبّ صوتها وشخصيتها القريبة من القلب.

ما سبب تعلّق الناس بالصفحة برأيك؟

سبب تعلّق الناس بالصفحة هو احتواؤها على فرح فنيّ، وأيضاً بسبب المستوى الهابط للفن في البلد.

هل تقصدين الهبوط على الصعيد الفني أم الصحافي؟ ولماذا يعتقد كثيرون أنك صحافية فنية؟

أهتمّ بالفن وأتابعه، ولكن من المؤكد أنني لا أمارس العمل الصحافي. الصحافة بات مستواها متدنّياً جداً، ويكفي أن تقرأ العناوين لمعرفة ماذا أقصد ... "خلينا ساكتين".

لماذا أطلقت على نفسك اسم "كوكب الغرب"؟

لأن "أديل" فيها شبه من شخصية "أم كلثوم"، التي يُطلق عليها لقب "كوكب الشرق"، كما أنّ حركات "أديل" على المسرح قريبة من حركات "أم كلثوم".

عندما يراسلك المتابعون، ماذا يكون فحوى رسائلهم؟

يرسلون لي الكثير من الرسائل وأكثرها داعمة لي، وهناك من يطرح أفكاراً جديدة للصفحة، وبالطبع تصلني أيضاً رسائل شتم وتهديد من مجموعات الـ فانز، عندما أقوم بمهاجمة إحدى الفنانات.

من هي فنانتك العربية المفضّلة؟

أحب اليسا و نجوى كرم كشخصيّتين، ولكن لا أستمع إلى ما تقدّمانه من أغانٍ. (وهنا أخطأت "عديلة" عندما قالت أنا متتبع وعادت وصحّحت خطأها) أنا متتبعة للموسيقى الغربية أكثر.

ومن هن الفنانات اللواتي لا تجرؤين على نقدهن؟

لا أنتقد "فيروز"، لأنها أيقونة وطنية، وأيضاً جوليا بطرس .

من هي الفنانة التي تشعرين بأنها كاريكاتورية؟ ولماذا؟

مايا دياب، لأنها تتبع الغرابة في إطلالاتها، وهي غير معروفة إن كانت مغنية أم مذيعة أم عارضة أزياء.

ما هو هدفك من هذه الصفحة وإلى أين تتوقعين الوصول؟

لا هدف لديّ من إنشاء هذه الصفحة. أنشأتها بهدف التسلية فحسب، ولم أكن أتوقّع أن تحصد كلّ هذا النجاح. وإذا أخذت الموضوع بشكل جديّ فسيتراجع أداء الصفحة.

نجوى وجوليا قامتا بإعادة نشر تغريداتك أكثر من مرة، فماذا لو طلبتا منك اللقاء معهما، وكيف ستكون ردة فعلك؟

أحبهما كثيراً، وأحبّ أن ألتقي بهما لكن بعيداً عن الإعلام.

تطمحين للوصول إلى "أديل" أو على الأقلّ أن يصل إليها أنك قمت بإنشاء صفحة لها؟

لا أعلم إن كانت ستفهم شيئاً من الصفحة كونها تتضمّن أموراً كثيرة تتعلّق بالعالم العربي.

يبدو من تغريداتك أنك شخص ناضج...

ممكن.

كم يستغرق منك مونتاج الفيديوهات التي تنشرينها عبر صفحتك؟

كلّ فيديو ـ حسب صعوبته ـ من ربع ساعة كحدّ أدنى إلى ثلاث ساعات كحدّ أقصى، وحسب صعوبة تنفيذ الفكرة أيضاً.

ما هي مهنتك الأصلية في الحياة؟

أفضل عدم الإجابة عن هذا السؤال، لأنه سؤال شخصي ولا يعني أحداً.

كلمة أخيرة؟

أشكرك على هذه المقابلة، وأشكر كل المتابعين على دعمهم الدائم للصفحة ولكلّ الفنانين الذين يتقبلون ما أقوله بروح رياضية.

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