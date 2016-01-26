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دراسة: طلاء معدات ألعاب الأطفال ببريطانيا يحتوى نسبا خطيرة من الرصاص

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دراسة: طلاء معدات ألعاب الأطفال ببريطانيا يحتوى نسبا خطيرة من الرصاص دراسة: طلاء معدات ألعاب الأطفال ببريطانيا يحتوى نسبا خطيرة من الرصاص
كشف باحثون بريطانيون أن الطلاء الموجود على المعدات داخل ساحات اللعب الخاصة بالأطفال يحتوى على مستويات من الرصاص أعلى من الموصى بها بما يصل إلى 60 مرة.

وحلل الباحثون من جامعة بليموث مستوى المعادن السامة التى تستخدم على الألعاب الخاصة بالأطفال مثل الأرجوحات والزلاقات وإطارات التسلق وغيرها داخل 50 متنزه ألعاب بجنوب إنجلترا.

ووجد الباحثون، وفقا لصحيفة ديلى تليجراف البريطانية، أن هذه الساحات تحتوى على طلاء به نسب قد تكون خطيرة من الرصاص.

وقال الباحثون إنه من المعروف أن الاطفال يقومون بلعق أو عض المعدات التى يلهون عليها، مما يهدد بإصابتهم بالتسمم بفعل الرصاص، موضحين أن التحليل كشف أن الطلاء المستخدم على هذه المعدات يحتوى على نسب رصاص تفوق بكثير تلك الموصى بها بموجب الإرشادات البريطانية.

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