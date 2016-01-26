تراجع مؤشرات البورصة في بداية تعاملات اليوم

استهلت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الثلاثاء، بتراجع تحت ضغوط مبيعات المتعاملين الأفراد بينما مال العرب والأجانب نحو الشراء.

وعلى صعيد حركة الأسهم القياسية، تراجع مؤشر البورصة الرئيسي “إيجي إكس 30 ” – الذي يقيس أنشط 30 شركة مقيدة – 1.45 % مسجلا 5808.36 نقطة.

وفقد مؤشر “ايجي اكس 50” متساوي الاوزان النسبية بنحو 1.1 % مسجلا 1057.76 نقطة.

وتراجع مؤشر “إيجي اكس 20” محدد الأوزان بنحو 1.7 % ليبلغ مستوى 5822.35 نقطة.

وكسب مؤشر “إيجي اكس 70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.21 % مسجلا 352.75 نقطة.

وصعد مؤشر “إيجي اكس 100” الأوسع نطاقا 0.11 % مسجلا 705.81 نقطة.

وعلقت البورصة تعاملاتها، أمس الاثنين، في عطلة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة يناير وعيد الشرطة.

ولدى إغلاق تعاملات الأحد، سجلت مؤشرات البورصة ارتفاعات جماعية وسط عمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق المحلية والعربية.