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تقرير- فان جال عرض الاستقالة من يونايتد بعد الخسارة من ساوثامبتون

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تقرير- فان جال عرض الاستقالة من يونايتد بعد الخسارة من ساوثامبتون تقرير- فان جال عرض الاستقالة من يونايتد بعد الخسارة من ساوثامبتون

أشارت عدة تقارير إنجليزية أن لويس فان جال مدرب مانشستر يونايتد قد عرض على إدارة النادي الإستقالة بعد الخسارة يوم السبت الماضي بالدوري ضد ساوثامبتون.

وحسب ما جاء بصحيفة "جارديان" الإنجليزية فإن إد وودوارد نائب المدير التنفيذي للشياطين الحمر قد طلب من المدرب الهولندي أن يناقش مستقبله مع أسرته خلال زيارته القصيرة إلى هولندا منذ يومين.

وكان مانشستر يونايتد قد خسر بنتيجة 1-0 أمام ساوثامبتون ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي الممتاز ويحتل الفريق حاليا المركز الـ5 برصيد 37 نقطة.

وكانت هذه هي الهزيمة السادسة ليونايتد في الدوري هذا الموسم بعد أداء مخيب في دوري الأبطال انتقل على إثره للعب في مسابقة الدوري الأوروبي.

ومن المتوقع أن يتقابل الثنائي وودوارد وفان جال اليوم الثلاثاء حينما يعود الفريق للتدريبات، وذلك بعد عودة المدرب الهولندي من إجازته في هولندا لحضور عيد ميلاد إبنته.

ويشعر العديد من جماهير مانشستر يونايتد بالإستياء لما يحدث للفريق حتى أن بعض من الحضور خلال مباراة ساوثامبتون على ملعب الشياطين الحمر يوم السبت الماضي كان قد صفر ضد المدرب.

في حين أن مدرب برشلونة السابق كان قد اعترف أن الجماهير كان لها كل الحق في التصفير ضده وذلك بعد فشله في تحقيق طموحات مانشستر يونايتد.

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