بلاغ يطالب بالتحقيق فى فيديو منح رجال الشرطة "واقى ذكرى"

تقدم المحامى سمير صبرى، ببلاغ للنائب العام ضد أحمد مالك، وشادى حسين المذيع ببرنامج "أبلة فاهيتا" المذاع على قناة CBC، يطالب بالتحقيق معهما فى واقعة الاستهزاء برجال الشرطة عن طريق منحهم "واقى ذكرى" على هيئة "بلالين" فى ميدان التحرير خلال احتفالات 25 يناير.

وذكر البلاغ، أن مقطع فيديو ظهر فيه المشكو فى حقهما مهنئين رجال الشرطة فى 25 يناير بـ"واقى ذكرى"، وقال "مالك" خلال فيديو نشره عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "إحنا جايبين للشرطة فى 25 يناير بلالين.. وكتبنا عليها من شباب مصر إلى الشرطة".

كما ظهر فى الفيديو، المبلغ ضده شادى حسين، الذى يعمل مراسلًا فى برنامج "لايف من الدوبلكس"، والذى تقدمه الشخصية الشهيرة "أبلة فاهيتا"، وكتب عبر حسابه على "فيس بوك": "نزلنا نحتفل بعيد الشرطة أنا وأحمد مالك فى عز البرد علشان محدش يزايد علينا".