أخبار عاجلة

القاهرة أبوظبي: تصريحات أحمد مرتضى منصور حول تعيين "إيناسيو" مديراً فنياً للزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر -
القاهرة أبوظبي: ما هو المطلوب من "إيناسيو" المدير الفني الجديد للزمالك .. أحمد مرتضى منصور -
أحمد مرتضى منصور تعليقاً على إيناسيو: المدرسة التدريبية البرتغالية لها بصمة جيدة في الزمالك -
القاهرة أبوظبي: تقرير عن "إيناسيو" المدير الفني الجديد لفريق الزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور يرد على هزيمة نادي الزمالك ثلاث مرات متتالية -
فيديو| أبو ريدة: تلقيت تهديدات بالسجن.. ورفضت استخدام ورقة الـ«فيفا» -
سموحة يكشف سر رحيل أيمن أشرف وتوقيعه للأهلي -
كريم عبد الجواد يتأهل لدور الـ16 لبطولة الجونة للإسكواش -
فيديو| لاعب النصر السابق يهاجم كهربا: يجب معاقبته على تصرفه الغير أخلاقي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

بلاغ يطالب بالتحقيق فى فيديو منح رجال الشرطة "واقى ذكرى"

Google+ Print
بلاغ يطالب بالتحقيق فى فيديو منح رجال الشرطة "واقى ذكرى" بلاغ يطالب بالتحقيق فى فيديو منح رجال الشرطة "واقى ذكرى"
تقدم المحامى سمير صبرى، ببلاغ للنائب العام ضد أحمد مالك، وشادى حسين المذيع ببرنامج "أبلة فاهيتا" المذاع على قناة CBC، يطالب بالتحقيق معهما فى واقعة الاستهزاء برجال الشرطة عن طريق منحهم "واقى ذكرى" على هيئة "بلالين" فى ميدان التحرير خلال احتفالات 25 يناير.

وذكر البلاغ، أن مقطع ظهر فيه المشكو فى حقهما مهنئين رجال الشرطة فى 25 يناير بـ"واقى ذكرى"، وقال "مالك" خلال فيديو نشره عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "إحنا جايبين للشرطة فى 25 يناير بلالين.. وكتبنا عليها من شباب إلى الشرطة".

كما ظهر فى الفيديو، المبلغ ضده شادى حسين، الذى يعمل مراسلًا فى برنامج "لايف من الدوبلكس"، والذى تقدمه الشخصية الشهيرة "أبلة فاهيتا"، وكتب عبر حسابه على "فيس بوك": "نزلنا نحتفل بعيد الشرطة أنا وأحمد مالك فى عز البرد علشان محدش يزايد علينا".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر

القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر

فيديو| أبو ريدة: تلقيت تهديدات بالسجن.. ورفضت استخدام ورقة الـ«فيفا»

فيديو| أبو ريدة: تلقيت تهديدات بالسجن.. ورفضت استخدام ورقة الـ«فيفا»

فيديو| لاعب النصر السابق يهاجم كهربا: يجب معاقبته على تصرفه الغير أخلاقي

فيديو| لاعب النصر السابق يهاجم كهربا: يجب معاقبته على تصرفه الغير أخلاقي

القاهرة أبوظبي - أخر الأخبار الرياضية المصرية .. السبت 08 إبريل 2017

القاهرة أبوظبي - أخر الأخبار الرياضية المصرية .. السبت 08 إبريل 2017