مرتضى لـ في الجول: باسم مرسي سيرحل عن الزمالك في حالة واحدة فقط

قال مرتضى منصور رئيس الزمالك إنه سيترك باسم مرسي مهاجم الفريق يرحل في حالة واحدة فقط.

ويمر باسم مهاجم الزمالك الأساسي بمرحلة صعبة على مستوى الأداء، فلم يزر الشباك منذ نهائي كأس مصر سبتمبر الماضي حين حسم اللقب بهدفين سجلهما في مرمى الأهلي.

وظهر باسم بمستوى متواضع في لقاء الزمالك الأخير في الدوري الأحد الذي تعادل فيه الأبيض مع ضيفه سموحة بهدف لمثله في الجولة الـ16 من الدوري المصري الممتاز.

وصرح مرتضى لـFilGoal.com قائلا:"لم أعرض باسم للبيع مثلما قال البعض".

ثم استدرك "لكن لو جاء عرضا كبيرا من فريق أوروبي سأتركه يرحل".

وكان باسم قد صرح لقناة الحياة بأنه سعيد للغاية باللعب في الزمالك ولا يفكر في الرحيل ولو حدث ذلك سيكون بطريقة لائقة وفقا لرغبة الطرفين.