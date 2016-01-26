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اليوم طلاب ابتدائية جنوب سيناء يؤدون امتحان العلوم

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اليوم طلاب ابتدائية جنوب سيناء يؤدون امتحان العلوم اليوم طلاب ابتدائية جنوب سيناء يؤدون امتحان العلوم
يؤدي اليوم الثلاثاء 1964 طالبا نظاميا و168 منازل موزعين على 57 لجنة على مستوى إدارات المديرية الثمانى امتحان مادة الهندسة بجنوب سيناء، كما يؤدى الطلاب فى الفترة الثانية الامتحان فى مادة التربية الفنية.

كما يؤدى 2376 طالبا نظاميا فى الصف السادس، منهم 12 من الطلاب المدمجين و19 منازل و21 من الفصل الواحد، موزعين على 100 لجنة على مستوى إدارات المديرية الثمانية، الامتحان فى مادة العلوم، وفى الفترة الثانية يؤدى الطلاب الامتحان فى مادة اللغة الإنجليزية.

وأكد السيد سويلم، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن امتحان اللغة الإنجليزية الذى أداه طلاب الشهادة الإعدادية أول أمس الأحد فى مستوى الطالب المتوسط، وجاء من صميم المقرر المدرسى، ولم تتلق غرفة عمليات المديرية أية شكاوى كذلك امتحان الجبر والإحصاء، باستثناء جزئية بسيطة للطالب المتميز وفقا لمواصفات الورقة الامتحانية.

وأضح أن الامتحان فى الرياضيات تراكمى فمن الممكن أن تكون هناك جزئيات لم يدرسها الطالب فى العام الحالى، ولكنه درسها فى أعوام سابقة.

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