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عبوة هيكلية تثير الفزع بمحيط نقطة شرطة سيدى غازى فى البحيرة

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عبوة هيكلية تثير الفزع بمحيط نقطة شرطة سيدى غازى فى البحيرة عبوة هيكلية تثير الفزع بمحيط نقطة شرطة سيدى غازى فى البحيرة
أكد العميد جمال ياسين مدير الحماية المدنية بالبحيرة، عدم وجود أى متفجرات بمحيط نقطة شرطة سيدى غازى.

وأضاف ياسين، فى تصريحات خاصة، أنه تم تمشيط محيط النقطة بالكامل، حيث تم العثور على كيس بداخله منبه و5 مواسير صغير بلاستيكية مغطاة بشكل مريب وملفوفة بشريط لاصق، ويخرج منها بعض الأسلاك، مما أدى إلى إثارة الذعر بين المواطنين، اعتقادا منهم بوجود متفجرات بها.

كانت قرية سيدى غازى التابعة لمركز كفر الدوار بالبحيرة،قد شهدت حالة من الفزع بين الأهالى بعد العثور على جسم غريب يشتبه أن يكون عبوة ناسفة بالقرب من نقطة الشرطة.

وانتقل رجال المباحث برئاسة المقدم أحمد سمير رئيس مباحث مركز كفر الدوار إلى مكان الواقعة، وخبراء المفرقعات برئاسة المقدم ياسر سلام، وتم فرض كردون أمنى حول المنطقة، وتم تمشيط المنطقة بالكامل باستخدام الكلاب البوليسية والتعامل مع الجسم الغريب.

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