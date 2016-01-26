إصابة 4 أشخاص فى انقلاب سيارة ميكروباص جنوب الغردقة

أصيب صباح اليوم الثلاثاء 4 أشخاص، جراء انقلاب سيارة ميكروباص جنوب مدينة الغردقة، وتم نقل المصابين لمستشفى الغردقة العام وحرر محضر بالواقعة.

تلقى الدكتور حسام جميل مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر إخطارا من غرفة عمليات الإسعاف يفيد

>انقلاب سيارة ميكروباص جنوب مدينة الغردقة، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص.

وقال الدكتور حسام جميل مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر، إنه تم الدفع بـ3 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى الغردقة العام، مؤكدا أن إصابتهم متوسطة بين كدمات وسحجات وجروح.