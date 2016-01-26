5 نصائح لتنمية المهارات اللغوية عند الأطفال.. كلمه من أول شهر

المشى والكلام وتعلم المهارات الكتابية أهم مراحل نمو الإنسان، ونمو كل هذه المهارات يعد مؤشرا على سلامة الصحة العقلية والبدنية بالطبع، وتعد المهارات اللغوية هى الأهم، حيث يسعى الآباء دائما لتنميتها بالمعدل الطبيعى فى أطفالهم.

ويوضح أستاذ طب وسلوك الأطفال وحديثى الولادة الدكتور طلعت حسن سالم، أهم الخطوات والنصائح التى تساهم فى تنمية المهارات اللغوية للطفل وتشمل:

1- تحدث مع طفلك منذ الشهور الأولى لولادته حتى قبل بداية نطقه للحروف، فتوجيه الحديث للطفل رغم صغر سنه، يساهم فى تنمية مهارات التواصل لديه ويساعده على تعلم النطق سريعا.

2- احرص على أن يتواصل الطفل دائما مع الأطفال الآخرين، وأن يتواجد فى محيط به عدد من الأطفال من نفس عمره، فهذا يشجعه على التحدث والتواصل مع الأشخاص بشكل عام، ولا تحصر محيطه فى البيت فقط.

3- انتبه لعدد الساعات التى يقضيها الطفل أمام شاشة التليفزيون، واحرص على ألا تتجاوز مدتها ساعة واحدة فى اليوم، فجلوس الطفل أمام البرامج ساعات طويلة يجعله يعتاد على كونه متلقى للحديث فقط ولا يكسبه قدرات التواصل والرد.

4- انتبه لعدد اللغات التى يتلقاها طفلك، ولا تتعجل فى تعليمة لغة ثانية قبل اتقانه لغته الأم أولا.

5- لا تجعله يشاهد برامج الأطفال التى يتحدث أبطالها بطريقة مختلفة عن طريقة المحيطين به، فهذا يصيبه بالتشتت اللغوى ويؤخر مهارات النطق لديه.

>