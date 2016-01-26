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موظف بالوحدة المحلية بسوهاج يتهم مهندسين بالري بإتلاف أعمال بقيمة 458 ألف جنيه‎

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موظف بالوحدة المحلية بسوهاج يتهم مهندسين بالري بإتلاف أعمال بقيمة 458 ألف جنيه‎ موظف بالوحدة المحلية بسوهاج يتهم مهندسين بالري بإتلاف أعمال بقيمة 458 ألف جنيه‎

وزارة الموارد المائية والري

موظف بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج يتهم مدير عام ري سوهاج ومفتش بالري بإتلاف أعمال إنشائية، تقدر قيمتها بحوالي 458.000 ألف جنيه.

كان اللواء أحمد أبو الفتوح، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارًا من مركز شرطة سوهاج، يفيد ورود بلاغ من المدعو أحمد أحمد محمد، 54 سنة، موظف بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، ويقيم بناحية المزالوة، دائرة المركز والمفوض من الوحدة المحلية المشار إليها بعمل محضر إتلاف أعمال إنشائية ضد مسئولي ري سوهاج كل من المهندس مدير عام ري سوهاج والمهندس مفتش ري سوهاج، بصفتهم.

وذلك لقيامهم بإتلاف أعمال إنشائية عبارة عن هدم وتكسير وإتلاف أعمال إنشائية خرسانية للسور الخاص بموقف سيارات تحت الإنشاء، وإتلاف باكيات من الحديد المشغول مركب بالسور، وإتلاف وردم خزان صرف صحي جاري إنشاؤه بجانب تلك الأعمال، وإتلاف مواد بناء خاصة بمقاول العملية.

وأضاف بأن تلك الأعمال تقدر قيمتها بحوالي 458.000 ألف جنيه، وهي خاصة بعمل موقف سيارات أجرة أسفل الكوبري العلوي البحري، دائرة مركز سوهاج، ولم يعلل سبباً ذلك.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 636 إداري المركز لسنة 2016 وجاري العرض على النيابة العامة.

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