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اعتقال أسترالي بتهم تتعلق بالإرهاب في سيدني

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اعتقال أسترالي بتهم تتعلق بالإرهاب في سيدني اعتقال أسترالي بتهم تتعلق بالإرهاب في سيدني

الشرطة في أستراليا

قالت الشرطة في سيدني، يوم الثلاثاء، إن شابًا استراليًا عمره 18 عامًا اعتقل واتهم بجمع وثائق تتعلق بكيفية تنفيذ أعمال إرهابية.

وبحسب رويترز، ذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية إن سامح بايدا اعتقل مساء الاثنين، ومثل أمام محكمة جنائية في غرب سيدني عبر دائرة تلفزيونية مغلقة يوم الثلاثاء.

ونقلت محطة ‭‭)‬‬إيه.بي.سي التلفزيونية) عن وثائق قدمت للمحكمة أن الشرطة وجدت بحوزته مواد تقدم تعليمات عن هجمات بالطعن واستخدام العبوات الناسفة بدائية الصنع.

وأضافت أن من المزعوم أن تنظيم القاعدة في جزيرة العرب نشر إحدى الوثائق.

ومثل بايدا أمام المحكمة عبر دائرة تلفزيونية بسبب عطلة وطنية. ولم يتقدم بطلب للافراج عنه بكفالة. ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة مرة أخرى في اوائل الشهر المقبل.

 

 

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