تأخر قطارى 27 و928 بسبب حريق مخلفات معمل القزاز فى كفر الدوار بالبحيرة

أكدت مديرية أمن البحيرة فى بيان صادر لها اليوم عن نتج عن ذلك تجاوز القطارات أرقام 27 ركاب القادم من (القاهرة / الإسكندرية) لمدة 30 دقيقة والقطار928 القادم من (إسكندرية / القاهرة) لمدة 5 دقائق وتم انتظام حركة مسير القطارات.

وذلك بسبب نشوب حريق على شريط السكة الحديد (إسكندرية - القاهرة) بجوار مزلقان معمل القزاز - دائرة المركز.

انتقلت القيادات الأمنية وقوات الحماية المدنية وتبين نشوب حريق محدود ببعض الهيش والبوص بجوار شريط السكة الحديد اتجاه القاهرة بالمنطقة المشار إليها وتم إخماده بمعرفة الأهالى.

تم مع التنسيق والإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات وإيقاف حركة مسير القطارات احترازياً.