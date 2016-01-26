مطار شرم الشيخ يستقبل 474 سائحًا على متن 5 رحلات دولية

استقبل مطار شرم الشيخ الدولى اليوم الثلاثاء 5 رحلات دولية على متنها 474 سائحا من مختلف الجنسيات.

وأكد عصام خضر، مدير إدارة العمليات والأزمات بمحافظة جنوب سيناء، أن نسبة الإشغالات بشرم الشيخ وصلت نسبة 16%، مضيفا أن مطار شرم الشيخ الدولى استقبل اليوم 5 رحلات دولية طيران على متنها 474 سائحاً من مختلف الجنسيات، و11 رحلة داخلية على متنها 655 سائحاً مصرياً بإجمالى 1129سائحاً، وغادر مطار شرم الشيخ 1330 سائحا من مختلف الجنسيات العربية والمصرية.

وأضاف خضر أن منتجعات جنوب سيناء السياحية استقبلت اليوم 139 سائحاً قادمين من منطقة إيلات الإسرائيلية عبر منفذ طابا البرى فى طريقهم لمنتجعات طابا ونويبع ودهب وشرم الشيخ وسط إجراءات أمنية مشددةكما غادر المنفذ 158 سائحا.