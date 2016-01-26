بدء تحليل هارفونى الأجنبى بهيئة الرقابة الدوائية لطرحه بالأسواق

كشف الدكتور وحيد دوس رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة، أن شركة جلياد الأمريكية قامت بإدخال كميات من عقار هارفونى المستورد إلى السوق المصرى، وحالياً يتم تحليها بهيئة الرقابة الدوائية تمهيداً لطرحه بالسوق.

وأكد الدكتور وحيد دوس رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن شركة جلياد العالمية منحت شركة ماجيك فارما المصرية ترخيصا لتصنيع هارفونى وسوفالدى، على أن تقوم بضخ منتجاتها فى الأسوق أول أبريل المقبل وفقاً لمعايير الجودة العالمية، مشيراً إلى أنه تم تسعير الهارفونى بـ 1100 جنيه وسوفالدى بـ 900 جنيه.

وأضاف رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة، أنه سيتم طرح عقار جديد يعالج النوع الجينى الرابع ومرضى الفشل الكلوى المصابين بفيروس سى، مشيراً إلى أنه سيتم تسجيل هذا العقار فى منظمة.

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