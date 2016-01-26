زراعة الكبد تتطلب توافر شروط معينة فى المتبرع.. تعرف عليها

ومع انتشار جراحة زراعة الكبد حققت مصر نجاحات ملحوظة فيها، حيث تشير التقارير الصحية إلى اقتراب نسب نجاحها للنسب العالمية، والتى تتراوح بين 75% و80%.
ويؤكد استشارى أمراض الكبد ومناظير الجهاز الهضمى الدكتور محمد أنور سليمان، ضرورة توافر عدة شروط فى المتبرع بفص الكبد للمريض تتضمن:
>- ألا يقل سن المتبرع عن 18 عاما ولا يزيد عن 60 عاما.
>- أن يتميز المتبرع بالصحة البدنية الجيدة وأيضا الصحة النفسية، فمن الضرورى ألا يكون مصابا بأحد الأمراض النفسية أو العصبية أوالعقلية.
>- ألا يعانى من أحد الأمراض المزمنة كالضغط والسكر أو على أقل تقدير لا يعانى من ارتفاع فى نسبهما وقت الجراحة .
>- ألا يعانى المتبرع من أمراض الحساسية والقلب والكلى.
>- ألا يكون أصيب من قبل بأحد الأورام السرطانية.
>- ألا يحمل أى تاريخ سابق أو حالى للإصابة بأمراض الكبد، كالتهابات الكبدية بجميع أنواعها.
>- ألا يعانى من زيادة نسبة دهون الكبد أو تشحم الكبد.
>- ألا يكون تعرض لأى ضغط نفسى أو مادى للقبول بالجراحة.
>- أن يتم تأهيل المتبرع نفسيا وتقديم كل المعلومات التى توضح حالته الصحية بعد الجراحة، وأن يكون تلقى قدرا كافيا من المعلومات المتعلقة بالمضاعفات المحتملة.
>- ألا يزيد معامل كتلة الجسم لدى المتبرع عن 35، ما يعنى عدم اصابته بالسمنة وزيادة الوزن.
>- أن يكون هناك تقارب فى حجم الجسم والوزن بين المتبرع والمريض.