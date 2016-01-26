أستاذ طب أطفال يكشف عن أعراض خفية لحديثى الولادة تشير لمشكلة فى الكلى

كثير من الأطفال فى العالم يعانون من مشاكل بالكلى، نتيجة للأمراض الوراثية والتهابات البول المتكررة والتشوهات الخلقية والتى لها الكثير من الأعراض.

وفى هذا السياق كشف الدكتور عبد الناصر حسين عبد الناصر، أستاذ طب الأطفال وحديثى الولادة، استشارى الأمراض المناعية والحساسية، عن أعراض خفية لمشاكل الكلى:

• تورم فى الجسم خاصة العينين عند الاستيقاظ

>• حرقان فى البول

>• قلة التبول

>• آلام شديدة للبطن

>• عدم الرغبة فى الرضاعة

وأوضح استشارى الأمراض المناعية والحساسية لدى الاطفال أن تغير لون البول إلى اللون الأحمر قد يشير إلى مشكلة كبيرة فى الكلى، وينبغى أن يتم إجراء له المزيد من الأشعة والتحاليل لمعرفة الأسباب والعلاج.

وأشار استشارى طب الأطفال إلى أن هناك بعض الأدوية التى من أعراضها الجانبية تغيير لون البول إلى اللون الأحمر مثل "الفلاجيل"، و"الريماكتان".

وأضاف الدكتور عبد الناصر حسين عبد الناصر، أستاذ طب الأطفال وحديثى الولادة، أن الأطفال الذين يعانون من مشاكل بالكلى يجب إعطائهم مضادات حيوية خاصة وتختلف جرعاتها عن الأطفال الطبيعيين الذين لا يعانون من أى مشاكل بالكلى.