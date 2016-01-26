خبر في الجول - خطوة مفاجأة يدرسها الأهلي ردا على حل المجلس

خطوة مفاجأة للجميع يدرس مجلس محمود طاهر للرد على قرار التعيين في حالة صدوره من قبل وزير الرياضة.

وعلم FilGoal.com إن مجلس الأهلي برئاسة طاهر يدرس عدم الرد نهائيا سواء بالرفض أو بالقبول على قرار التعيين في حالة صدوره من قبل خالد عبد العزيز وزير الرياضة.

ويأتي دراسة الأهلي لتلك الخطوة ردا على عدم اتخاذ أي إجراءات قانونية أو غير ذلك تجاه المسؤولين الأساسيين عن أزمة مخلفات الانتخابات والتي على أثرها تم حل المجلس.

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وفي تلك الحالة سيتخذ قرار تعيين مجلس جديد أو تعيين نفس المجلس وقت أطول نظرا لعدم رد مجلس محمود طاهر.

وكان خالد عبد العزيز وزير الرياضة قد أعلن حل مجلس إدارة النادي الأهلي. قبل أن يؤكد عدم إصدار قرار تعيين نفس المجلس بشكل رسمي برئاسة محمود طاهر حتى الآن. (طالع التفاصيل)

وكان إبراهيم الكفراوي عضو مجلس إدارة الأهلي قد أكد إنه " "لن نقبل أن يكتب عنا التاريخ أننا أول مجلس معين في النادي الأهلي". (طالع التفاصيل)

بينما أكد محمد جمال هليل إن الاتجاه هو "رفض قرار التعيين بالإجماع". (طالع التفاصيل)

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