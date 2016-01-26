أوباما لـ في الجول: لو طلب الزمالك عودتي .. سأعود بلا تفكير

يرحب يوسف إبراهيم "أوباما" لاعب الزمالك المعار للاتحاد السكندري بالعودة لناديه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

الزمالك يطلب استعادة أوباما.. ورئيس الاتحاد لـ في الجول: صعب جدا

وقال أوباما في تصريحات لـFilGoal.com يوم الاثنين: "الزمالك أعارني للاتحاد وهو صاحب الحق في إعادتي، أنا لا أملك القرار".

وأضاف "لو الزمالك طلب مني العودة للفريق الآن .. سأعود بلا تفكير".

وأوضح اللاعب الشاب أن التدريب تحت قيادة أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للزمالك شرف لأي لاعب.

وأتم "لا أفكر في فرصي في المشاركة مع الزمالك عند عودتي، لكنني جاهز للعودة فورا".