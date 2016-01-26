أبو تريكة يختار أفضل دوري في المنطقة العربية.. ' أنه حضور الجماهير '

أختار محمد أبو تريكة أسطورة النادي الأهلي الدوري الأفضل في المنطقة العربية.

وقال أبو تريكة: "الدوري السعودي هو أفضل دوري في المنطقة العربية".

وأضاف في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد في الجزائر على خلفية حفل (الكرة الذهبية الجزائرية) "هو الأفضل من حيث التنافس بين الأندية إلى جانب الحضور الجماهيري".

وتابع "وجود الجمهور عنصر مهم للغاية. حضور جماهيري بدون تعصب مع تشجيع للفريق في حدود الأخلاق".

الدوري المصري Vs الجزائري

وأكد أبو تريكة إن "عنصر التنافس بين الأندية إلى جانب إبراز المواهب الشابة" هو الفيصل في الحكم دائما على أي دوري.

وأكمل حديثه قائلا: "الدوري المصري به تنافس إلى جانب إخراج مواهب أخرها محمد النني ومحمد صلاح".

وأردف "كذلك الدوري الجزائري. به تنافس كبير مع مواهب أيضا أخرها إسلام سليماني والعربي هلال سوداني. ولذلك فالدوري المصري متساوي مع الجزائري".

وأتم أبو تريكة حديثه قائلا: "أتمنى من الدوريات العربية إبراز مواهب شابة إلى أوروبا أكثر وأكثر".