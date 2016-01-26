اليوم| وزير الكهرباء يشهد إطلاق التيار الكهربائي من الشبكة الموحدة بخط سفاجا

يشهد، اليوم، وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، إطلاق التيار الكهربائي من الشبكة الموحدة لمدينة القصير، لتكون رابع مدينة بمحافظة البحر الاحمر، يتم ربطها بالشبكة الموحدة للكهرباء بعد الغردقة وسفاجا وراس غارب، والقضاء نهائيًا على تكرار انقطاع التيار الذي تعاني منه المدينة.

خصصت شركة كهرباء القناه 45 مليون جنيه لتنفيذ انشاء خط ربط مدينة القصير، جنوب البحر الاحمر، بالشبكة الكهربائية الموحدة بطول 86 كيلو متر يبدأ من محطة محولات مدينة سفاجا حتى المدخل الشمالي للمدينة.

وأكد المهندس محمد السيد، رئيس شركة كهرباء القناة، أنه تم الانتهاء من تنفيذ الخط الهوائي لينتهي ربط المدن الشمالية للبحر الأحمر بالشبكة الموحدة.