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قلة النوم يزيد خطر إصابة كبار السن بجلطات المخ.. استريح يا حاج

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قلة النوم يزيد خطر إصابة كبار السن بجلطات المخ.. استريح يا حاج قلة النوم يزيد خطر إصابة كبار السن بجلطات المخ.. استريح يا حاج
يتعرض كبار السن لارتفاع فى معدلات الإصابة بجلطات المخ والأزمات القلبية، نتيجة لبعض العوامل أبرزها قلة النوم.. ويوضح الموقع الإلكترونى لصحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية، أن قلة النوم تؤدى إلى إصابة المسنين بتصلب الشرايين بشكل حاد، والتصلب فى جدران الشرايين بالدماغ، ويزيد من خطر إصابتهم بالجلطة الدماغية وقلة الإدراك.

وأظهرت نتائج دراسة استند إليها الموقع أن الآثار السلبية الناتجة عن قلة النوم، تساعد فى ضعف الإدراك والحركة، وتعرض كبار السن لقلة النوم تزيد من خطر إصابتهم بتصلب شرايين الدماغ بنسبة 27%، وأفادت النتائج أن 29% أصيبوا بالجلطة الدماغية نتيجة قلة نومهم فى أصيب 61% بأعراض جسيمة فى الدماغ.

وأوضح التقرير أن هناك عوامل أخرى للإصابة بالأزمة القلبية، بجانب قلة النوم وتزيد فرص الإصابة بجلطة المخ والأزمة القلبية مثل زيادة الوزن والتدخين ومرض السكر والعوامل الوراثية.

وينصح التقرير المسنين بتجنب القلق وانتظام عدد ساعات النوم والابتعاد عن التدخين والعوامل السلبية التى تزيد من الإصابة بالأزمة القلبية وجلطة المخ.
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