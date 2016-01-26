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أمطار غزيرة على القاهرة والجيزة.. ودرجات الحرارة تواصل الانخفاض

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أمطار غزيرة على القاهرة والجيزة.. ودرجات الحرارة تواصل الانخفاض أمطار غزيرة على القاهرة والجيزة.. ودرجات الحرارة تواصل الانخفاض
هطلت على محافظتى القاهرة والجيزة صباح اليوم الثلاثاء، أمطار غزيرة، ما تسبب فى معاناة المواطنين بالشوارع بسبب تراكم مياه الأمطار، نتيجة التكدس المرورى.

وتستمر موجة شديدة من الطقس السيئ يصاحبها انخفاض شديد فى درجات الحرارة تصل إلى درجة الصقيع، لتعد تلك هى الموجة الأكثر برودة منذ بداية فصل الشتاء، حيث بدأت الموجة الباردة منذ يومين.

وأكد وحيد سعودى، المتحدث الرسمى باسم هيئة الأرصاد الجوية، أن آخر إصدارات للخرائط وصور الأقمار الصناعية تؤكد استمرار الطقس شديد البرودة على مدار الـ24 ساعة حتى نهاية الأسبوع.

وأضاف "سعودى"، فى تصريحات صحفية، أن الصور تؤكد أيضاً سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية على السواحل الشمالية للبلاد وسيناء، يمتد تأثيرها إلى محافظات الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، كما يستمر نشاط الرياح مما يزيد من إحساسنا بشدة برودة الطقس، بالإضافة إلى استمرار اضطراب البحرين الأحمر والمتوسط.

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