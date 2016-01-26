الأرصاد: طقس اليوم ممطر شديد البرودة.. والصغرى فى القاهرة 8

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يستمر اليوم الثلاثاء، تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية على السواحل الشمالية، وخفيفة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد.

كما تنشط الرياح الشمالية الغربية على الأنحاء كافة، ما يزيد من الإحساس بشدة برودة الطقس، ويؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأبيض المتوسط والأحمر.

وبالنسبة لحالة البحرين، فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

القاهرة

الإسكندرية

مطروح

بورسعيد

دمياط

بلطيم

الإسماعيلية

السويس

العريش

نخل

طابا

الطور

مرسى علم

الغردقة

شرم الشيخ

رفح

كاترين

سيوة

المنيا

الفيوم

رأس سدر

أبوسمبل

وسط الدلتا

أسيوط

سوهاج

الأقصر

أسوان

شلاتين

حلايب

الوادى الجديد

قنا

نويبع

السلوم

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