الأرصاد: طقس اليوم ممطر شديد البرودة.. والصغرى فى القاهرة 8

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يستمر اليوم الثلاثاء، تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية على السواحل الشمالية، وخفيفة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد.إعلان - Ads إعلان - Ads
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كما تنشط الرياح الشمالية الغربية على الأنحاء كافة، ما يزيد من الإحساس بشدة برودة الطقس، ويؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأبيض المتوسط والأحمر.
وبالنسبة لحالة البحرين، فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
القاهرةالصغرى 8 العظمى 12
الإسكندريةالصغرى 9 العظمى 13
مطروحالصغرى 9 العظمى 12
بورسعيدالصغرى 9 العظمى 13،
دمياطالصغرى 9 العظمى 12،
بلطيمالصغرى 9 العظمى 13
الإسماعيليةالصغرى 8 العظمى 13
السويسالصغرى 9 العظمى 13
العريشالصغرى 7 العظمى 12
نخلالصغرى 9 العظمى 10
طاباالصغرى 10 العظمى 11
الطورالصغرى 10 العظمى 15
مرسى علمالصغرى 10 العظمى 19
الغردقةالصغرى 9 العظمى 18
شرم الشيخالصغرى 11 العظمى 17
رفحالصغرى 6 العظمى 11
كاترينالصغرى 1 العظمى 6
سيوةالصغرى 6 العظمى 15
المنياالصغرى 2 العظمى 15
الفيومالصغرى 5 العظمى 14
رأس سدرالصغرى 10 العظمى 14
أبوسمبلالصغرى 7 العظمى 17
وسط الدلتاالصغرى 8 العظمى 12
أسيوطالصغرى 3 العظمى 15
سوهاجالصغرى 4 العظمى 16
الأقصرالصغرى 8 العظمى 17
أسوانالصغرى 8 العظمى 17
شلاتينالصغرى 13 العظمى 22
حلايبالصغرى 14 العظمى 18
الوادى الجديدالصغرى 6 العظمى 16
قناالصغرى 5 العظمى 16
نويبعالصغرى 10 العظمى 17
السلومالصغرى 8 العظمى 12.
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