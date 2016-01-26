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الأرصاد: طقس اليوم ممطر شديد البرودة.. والصغرى فى القاهرة 8

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الأرصاد: طقس اليوم ممطر شديد البرودة.. والصغرى فى القاهرة 8 الأرصاد: طقس اليوم ممطر شديد البرودة.. والصغرى فى القاهرة 8
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يستمر اليوم الثلاثاء، تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية على السواحل الشمالية، وخفيفة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد.

كما تنشط الرياح الشمالية الغربية على الأنحاء كافة، ما يزيد من الإحساس بشدة برودة الطقس، ويؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأبيض المتوسط والأحمر.

وبالنسبة لحالة البحرين، فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن :

القاهرة

الصغرى 8 العظمى 12

الإسكندرية

الصغرى 9 العظمى 13

مطروح

الصغرى 9 العظمى 12

بورسعيد

الصغرى 9 العظمى 13،

دمياط

الصغرى 9 العظمى 12،

بلطيم

الصغرى 9 العظمى 13

الإسماعيلية

الصغرى 8 العظمى 13

السويس

الصغرى 9 العظمى 13

العريش

الصغرى 7 العظمى 12

نخل

الصغرى 9 العظمى 10

طابا

الصغرى 10 العظمى 11

الطور

الصغرى 10 العظمى 15

مرسى علم

الصغرى 10 العظمى 19

الغردقة

الصغرى 9 العظمى 18

شرم الشيخ

الصغرى 11 العظمى 17

رفح

الصغرى 6 العظمى 11

كاترين

الصغرى 1 العظمى 6

سيوة

الصغرى 6 العظمى 15

المنيا

الصغرى 2 العظمى 15

الفيوم

الصغرى 5 العظمى 14

رأس سدر

الصغرى 10 العظمى 14

أبوسمبل

الصغرى 7 العظمى 17

وسط الدلتا

الصغرى 8 العظمى 12

أسيوط

الصغرى 3 العظمى 15

سوهاج

الصغرى 4 العظمى 16

الأقصر

الصغرى 8 العظمى 17

أسوان

الصغرى 8 العظمى 17

شلاتين

الصغرى 13 العظمى 22

حلايب

الصغرى 14 العظمى 18

الوادى الجديد

الصغرى 6 العظمى 16

قنا

الصغرى 5 العظمى 16

نويبع

الصغرى 10 العظمى 17

السلوم

الصغرى 8 العظمى 12.

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