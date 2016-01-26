يقوى العظام ويقى من القرح ويضبط السكر.. الخبز الأسمر الأفضل لصحتك

إذا كنت ممن يحبون "التغميس" فعليك بالخبز الأسمر الذى يعتبر من العناصر الرئيسية فى معظم أنظمة إنقاص الوزن بشكل عام، نظرا لفوائده الكثيرة للجسم والصحة.

وتوضح الدكتورة صفاء عمر عبد الفضيل، أخصائية علاج أمراض السمنة والنحافة، أن الخبز الأسمر يحوى كمّا هائلا من الألياف التى تقلل حدة الشعور بالجوع فترات طويلة، وبذلك تساعد الكميات المحدودة منه فى إنقاص الوزن.

وتضيف الدكتورة صفاء أن من أبرز مميزات الخبز الأسمر قدرته على تقليل الإصابة بقرحة المعدة والأمعاء، واحتوائه على فيتامين ب المركب الذى يساعد بشكل كبير فى حماية الجهاز العصبى من الأمراض المختلفة، والحماية من الإصابة بفقر الدم والأنيميا.

وتشير أخصائية علاج أمراض السمنة والنحافة إلى أن الخبز الأسمر يحوى معادن مهمة ومفيدة للجسم كثيرة منها والكالسيوم والفسفور والزنك والحديد، وبذلك يحافظ على العظام ويعمل على تقويتها، وحمايتها من الضعف والهشاشة.

وتتابع أخصائية علاج أمراض السمنة والنحافة: الخبز الأسمر يحافظ على نسب الأنسولين فى القناة الهضمية، وبذلك يقلل تدريجيا امتصاص الدهون والسكريات، ويساعد على تسهيل التبرز والتخلص من صعوبته التى يعانى منها الكثيرون.