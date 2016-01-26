سيارات ذكية ومقهى روبوتي لخدمة ذوي الإعاقة

يحظى زوار معرض «اكسبو ذوي الإعاقة 2016» بمتابعة تجربة فريدة من نوعها على مستوى المنطقة، تتمثل في تواجد مقهى روبوتي صمم خصيصاً من قبل شركة ديجي للروبوتات والحلول المستقلة، خلال أيام المعرض الثلاثة.

وسوف تمكن هذه التقنية المتطورة زوار المقهى الروبوتي من طلب خدمات الضيافة، مثل القهوة والشاي أو العصائر، من ضمن قائمة الخيارات المتاحة في المقهى، حيث يقوم الروبوت بإعداد المشروب المطلوب وإحضاره للعميل.

الفكرة

وقالت كولينا هسكهيان مديرة المشروع في الشركة، ان فكرة المقهى الروبوتي تعتمد على ضمان مستوى عال من الخدمة، وخاصة في حالة وجود عملاء من ذوي الإعاقة داخل المقهى، حيث يمكنهم الجلوس والاسترخاء بينما يقوم الروبوت بخدمتهم. وستعرض شركة ديجي روبوتكس، المقهى لأول مرة على مستوى المنطقة خلال معرض اكسبو ذوي الإعاقة 2016، الذي يعقد في دبي من 9 – 11 فبراير المقبل.

السيارة

والى جانب المقهى الروبوتي ستعرض شركة ديجي روبوتكس، سيارة ذكية بدون سائق، مبرمجة ومصممة خصيصاً لخدمة العملاء ومن ضمنهم ذوو الإعاقة، وجعل تنقلهم اسهل واسرع. وذكرت كولينا أنها أول سيارة من نوعها في المنطقة، وهي مصممة للعمل في المباني والأماكن العامة، لمساعدة ذوي الإعاقة في التحرك دون مساعدة إضافية.

وأضافت أن الهدف من هذه الروبوتات، هو المساهمة في تحقيق رؤية القيادة الحكيمة لدولة الإمارات، لتصبح الإمارات صديقة لذوي الإعاقة، من خلال منتجات مبتكرة وذكية تساعدهم لينعموا بحياة أكثر اعتماداً على الذات.