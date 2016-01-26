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46 ألف مراجع لخدمات النساء والأطفال في مستشفى خليفة بعجمان

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46 ألف مراجع لخدمات النساء والأطفال في مستشفى خليفة بعجمان 46 ألف مراجع لخدمات النساء والأطفال في مستشفى خليفة بعجمان

أطلق مستشفى الشيخ خليفة بن زايد للنساء والولادة والأطفال في عجمان خلال العام الماضي، مبادرة «طفولة بلا سمنة»، لنشر الوعي الصحي السليم لطلبة المدارس حول مضار البدانة، وتعليمهم البديل الصحي السليم وبعض أنواع الرياضة، كما تم تقديم 31 فكرة ابتكارية طبقت نسبة 48% منها، بحسب ما صرحت به عائشة إبراهيم مديرة المستشفى.

وقالت إن عدد المواليد الذين استقبلهم المستشفى العام الماضي، بلغ 1639، بينهم 10 وفيات و180 من الخدج، وبزيادة قدرها 139 مولودا عن العام 2014. وأوضحت أن عدد المراجعين للمستشفى وفق الخدمات الطبية للنساء والأطفال، بلغ 46 ألفا و511 مراجعا، لافتة إلى أن المستشفى يضم 15 حضانة حديثة مزودة بكافة الوسائل، إضافة إلى غرفتين للعزل.

عمليات

وقالت مدير المستشفى، إن عدد العمليات التي تم إجراؤها في ذات الفترة بلغ 834 عملية، منها 547 عملية كبرى، و287 عملية صغرى، بزيادة قدرها 392 عملية عن عام 2014، لافتة إلى أن المستشفى حصل على الاعتماد الأكاديمي الصحي الدولي، الأمر الذي أدى إلى تطبيق معايير وسياسات الاعتماد الصحي، وساهم في ارتفاع كبير في مستوى أمان المرضى، من حيث الاخطاء الطبية، إضافة إلى تقليل نسبة العدوى بين الأطفال والنساء.

تشجيع

وأوضحت أن إدارة المستشفى عملت على دعم وتشجيع الرضاعة الطبيعية، ما ساهم في ارتفاع نسبة الأمهات الملتزمات بها من 65% قبل تطبيق البرنامج، إلى أكثر من 90% حالياً، ما ينعكس إيجابيا على صحة الطفل والأم، واقتصاديا على الأسر بتوفير ثمن الحليب الصناعي ومستلزماته، كما تم تدريب الكوادر الطبية من أطباء وتمريض وإداريين، من أجل الحصول على لقب مستشفى صديق الطفل، بواقع 20 ساعة معتمدة من وزارة الصحة لكل متدرب.

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