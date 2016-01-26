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طائرات التحالف العربى تقصف مواقع للمليشيات الحوثية بالعاصمة اليمنية

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طائرات التحالف العربى تقصف مواقع للمليشيات الحوثية بالعاصمة اليمنية طائرات التحالف العربى تقصف مواقع للمليشيات الحوثية بالعاصمة اليمنية

>قصفت طائرات دول التحالف العربى قبل فجر اليوم مواقع تابعة لمليشيات الحوثيين وصالح فى العاصمة اليمنية صنعاء .

فقد استهدفت الطائرات ، حسب شهود العيان ، معسكر جبل النهدين ومحيط دار الرئاسة جنوبى العاصمة ومقر كلية الهندسة العسكرية وموقعا فى شارع الاربعين بمنطقة سعوان بمديرية شعوب شمال العاصمة ونقطة أمنية فى منطقة شهران بشارع السبعين ، وكلها مواقع تتخذها الميليشيات الحوثية مقرات لها .

وسمع دوى انفجارات قوية فى العاصمة وسط تحليق مستمر للطائرات قبل وبعد القصف .

كانت الطائرات قد استهدفت أمس الاثنين، مواقع للمليشيات بمديرية نهم شمال شرقى العاصمة المجاورة لمحافظة مأرب ومعسكر الحرس الجمهورى بمنطقة ضلاع همدان شمال غرب العاصمة.
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