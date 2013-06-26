انخفاض المواليد شبح يهدد ألمانيا

دقت دراسة حديثة ناقوس الخطر من أن انخفاض المواليد بصورة ملموسة فى ألمانيا بات شبحا يهددها فى الوقت الذى بلغ فيه متوسط عدد الأطفال فى الأسرة نحو 1,3 طفل، ليصبح أدنى معدل له فى دولة صناعية مما أدى إلى تقلص عدد السكان وارتفاع معدلات الشيخوخة التى تهدد الموارد المالية للبلاد على المدى الطويل وتؤثر سلبا على الطاقة العاملة بالعديد من الشركات والمؤسسات الإنتاجية.

وتسعى الحكومة الألمانية لإقرار امتيازات وحوافز تشجيعية لحديثى الزواج للتشجيع على إنجاب أكثر من طفل، فى محاولة للتغلب على مشكلة تراجع المواليد التى باتت تهدد الاقتصاد الألمانى فى مقتل.

وفى محاولة لتشجيع الإنجاب بين الألمانيات، قررت الحكومة الألمانية أنه بدءا من الأول من أغسطس القادم سيتم توفير التأمين الصحى الكامل لكل طفل يولد على الرغم من الصعوبات الاقتصادية التى ستواجهها الحكومة الألمانية والتى تجعل الكثيرون يشكون فى إمكانية تحقيق هذا الهدف صعب المنال.