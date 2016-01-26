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النائب على عز: سنجتمع بمحافظ الدقهلية لحل مشاكل الصرف بـ7قرى

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النائب على عز: سنجتمع بمحافظ الدقهلية لحل مشاكل الصرف بـ7قرى النائب على عز: سنجتمع بمحافظ الدقهلية لحل مشاكل الصرف بـ7قرى
أكد النائب على عز عضو مجلس النواب عن دائرة مركز طنطا، أنه سيجتمع غدا الأربعاء هو ونواب الدائرة الدكتور عبد المنعم شهاب، والدكتور سمير الخولى، بمحافظ الغربية اللواء أحمد ضيف صقر لعرض مشاكل الدائرة فى مجالات الصرف الصحى والصحة .

وقال النائب على عز فى تصريحات خاصة لـ " اليوم السابع " إن أهم الموضوعات التى سيتم طرحها مشكلة الصرف الصحى المتوقفة بـ 7 قرى من الدائرة ، رغم الانتهاء من أكثر من 50 % منها .

وأشار على عز أن قرى "اخناواى ، و شبشير ، والرجدية ، ومنشاة جنزور ، وصناديد، وكفر المنصورة ، وشوبر " تم البدء رسميا بمشاريع الصرف الصحى بها منذ سنوات ، والانتهاء من أكثر من 50 % ، وبعضها أكثر من 80 % وما زالت متوقفة بسبب بعض المشكلات العارضة، وسيتم طرحها على المحافظ غدا للانتهاء منها وتذليل كافة العقبات أمام الشركات المنفذة، ووضع موعد زمنى نهائى لاستلام المشاريع وتشغيلها رسميا لخدمة القرى المذكورة والقرى المجاورة.

وأضاف النائب على عز أنه تابع هو ونواب الدائرة عبد المنعم شهاب، وسمير الخولى أعمال الشركة المنفذة لمحطة الصرف الصحى بقرية تلبنت قيصر وأشرفوا على تركيب الوصلات النهائية للمحطة، وسيتم العمل رسميا بها صباح غد الثلاثاء بحضور نواب الدائرة والتنفيذيين.

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