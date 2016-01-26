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مصادر : حملات أمنية على الشقق المشتبه فى تصنيع مواد متفجرة بداخلها

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مصادر : حملات أمنية على الشقق المشتبه فى تصنيع مواد متفجرة بداخلها مصادر : حملات أمنية على الشقق المشتبه فى تصنيع مواد متفجرة بداخلها
أكدت مصادر أمنية، أن أجهزة الأمن شنت حملات مكبرة على الشقق المفروشة المشتبه فى تصنيع مواد متفجرة بداخلها، فى عدة مناطق، بعد حادث انفجار شقة الهرم، والذين تبين أن خلية إرهابية تصنع متفجرات داخل الشقة.

وكشفت المصادر الأمنية، أن الجماعات الإرهابية بدأت تلجأ مؤخراً إلى استئجار الشقق من المواطنين بهدف الإقامة بها، ثم تحويلها إلى معامل لتصنيع المواد المتفجرة.


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