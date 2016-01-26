"الزراعة": 5 شركات تقدمت لاستيراد 7 آلاف رأس ماشية من البرازيل

قال الدكتور سيد جاد المولى رئيس الادارة المركزية للحجر البيطرى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة،إن الهيئة تلقت طلبات من 5 شركات كبرى ، لاستيراد 7 آلاف رأس ماشية حية من البرازيل كمرحلة أولية ، بعد توقف الاستيراد منذ ما يقرب من 3 سنوات،مشير إلى أن موافقة الاستيراد جاءت بعد الاطلاع على الدراسة العلمية التى أعدها بعض الخبراء البيطريين لموقف البرازيل الوبائى.

وأكد "المولى" ، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"،أن الهيئة تستورد جميع شحنات الماشية الحية واللحوم من الدول التى تنطبق عليها جميع الاشتراطات العالمية والصحية،و جميع الاشتراطات البيطرية الحجرية المصرية وخالية من الأمراض الوبائية،مشير إلى أن هناك ضوابط تضمن دخول جميع اللحوم الآمنة واشتراطات متعلقة بعمر الحيوان الناتج عنه اللحوم التى يتم تصديرها إلى مصر .

- "الزراعة": طرح 1800 عجل للذبح الفورى بالأسواق قادمة من السودان