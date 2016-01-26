الشعراوى وأبو تريكة يتصدران هاشتاج "شخصية عامة مصرية تقدرها"

جاء الشيخ الراحل محمد متولى الشعراوى، ومحمد أبو تريكة، لاعب النادى الأهلى والمنتخب المصرى السابق، على رأس من اختارهم مغردو موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، اليوم الثلاثاء، كأكثر الشخصيات العامة المصرية التى يقدرونها.

وتصدر هاشتاج "شخصية عامة مصرية تقدرها" قائمة الأكثر تداولاً بـ"تويتر"، مع الساعات الأولى لصباح اليوم، حاملاً عدد كبير من الأسماء المصرية التى يشعر تجاهها المواطنون بالحب والتقدير، والتى جاء أبرزها الشيخ محمد متولى الشعراوى واللاعب محمد أبو تريكة، إلى جانب شخصيات أخرى كالممثل أحمد حلمى والإعلامى باسم يوسف والنجم محمود الخطيب والدكتور مجدى يعقوب والعالم الدكتور أحمد زويل.

كما عبر بعض المغردين عن حبهم وتقديرهم لشخصيات ليست عامة أو مشهورة، فمنهم من ذكر عمال النظافة وتقديرهم لمن يعمل بهذه المهنة، ومنهم من تذكر الجنود البسطاء ممن يقفون فى الشوارع لتنظيم إشارات المرور فى هذه الأجواء القاسية، فيما اعتبر آخرون أن كل مصرى يعمل بجد هو شخصية تستحق التقدير.



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