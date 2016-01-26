بالصور.. 183 رحلة "بالون طائر" أقلت 3 آلاف سائح بالأقصر منذ بداية يناير

قال عصام حسن مدير مطار الأقصر للبالون الطائر، إن تجربة البالون والجولة السياحية به فى سماء الأقصر، تعتبر تجربة تملؤها الإثارة والمتعة وتتيح فرصة الاستمتاع بمشاهدة الأقصر، وشروق الشمس على المعابد الفرعونية على ضفتى نهر النيل.

وأوضح عصام حسن أن الأقصر، اكتسبت شهرة عالمية بممارسة نشاط "البالون الطائر" على مدار العام نظرا لتاريخية المكان وتصنيفها ضمن أشهر المدن الأثرية فى العالم ، مؤكداً أنه يوجد بمحافظة الأقصر، عدد لا بأس به من الشركات التى تنظم رحلات البالون ، مؤكدا أن الرحلات تخضع لأنظمة أمن صارمة، وتتراوح مدة الرحلة السياحية الواحدة من 40 دقيقة إلى 60 دقيقة بارتفاع 2000 قدم ، وكما يتسع البالون لحوالى من 12 حتى 34 شخصا.

ومن جانبه أكد مدير إحدى شركات البالون الطائر، أن محافظة الأقصر شهدت رواجاً كبيراً فى سياحة البالون الترفيهية بفصل الشتاء الحالى ومع انطلاق العام الجديد، حيث انطلقت خلال الأيام الـ6 الأولى للعام الجديد ، 73 رحلة بالون طائر فى سماء المحافظة وأقلت حوالى 875 سائحا أجنبيا ومصريا، وفى الأيام التى أعقبتها تم إقلاع 40 رحلة بالون لـ12 شركة سياحية أقلت 811 سائحا، للاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة، ومشاهدة المزارات السياحة بالبر الغربى من أعلى قمم جبال الغرب، فيما خرجت أكثر من 70 رحلة خلال الأسبوع الماضى أقلت على متنها أكثر من 920 سائحا .



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