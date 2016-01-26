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متضررو الحمى القلاعية بالمراغة يطالبون المسئولين بتعويضات

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استغاث أهالى نجع الجعران بقرية بنى هلال التابعة لمراغة فى سوهاج بـ"اليوم السابع" من انتشار الحمى القلاعية وعدم استجابة المسئولين لهم وتعويضهم عن بهائمهم التى ماتت جراء المرض الذى أصاب حيواناتهم.

وأكد الأهالى نفوق حيواناتهم جراء الحمى القلاعية التى أصابتها وقام 14 مواطنا منهم بالتوقيع على إصابة ونفوق حيواناتهم، وطالبوا المسئولين بتعويضهم عن حيواناتهم التى فقدوها وصرفوا عليها كل مايملكون "من دم قلبهم" على حد قولهم.

كان اليوم السابع قد نشر خبرا بعنوان " والصور.. الحمى القلاعية تفتك بمواشى المراغة" وجاءت استجابة الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج بأن كلف مديرية الطب البيطرى بتشكيل لجنة من مدير إدارة المراغة البيطرية، ومدير وحدة بنى هلال البيطرية، و طبيب المعمل الإقليمى بسوهاج، و مسئول المكتب الفنى بالمديرية، بمعاينة قرية بنى هلال ونجع الجعران ولم تجد اللجنة أى حيوانات نافقة فى شوارع القرية أو فى مجارى المياه على حد قول اللجنة .

وأكدت اللجنة أيضا أنه تم عمل لجان تحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع فى تلك المناطق فى أغسطس وديسمبر من العام الماضى بالإضافة إلى 5 لجان منذ بداية العام الحالى، حيث تم تحصين 422 حيوانا "أبقار وجاموس " ناحية بنى هلال ونجع الجعران بمركز المراغة.

من جانبهم أكد الأهالى أن اللجنة جاءت لتخويفهم بعمل محاضر بيئية على حيواناتهم النافقة التى ألقوها فى أماكن غير مخصصة لهذه الحيوانات، مستنكرين ما قامت به اللجنة وقالوا: بدلا من تخويفنا بعمل محاضر الأولى أن يقوموا بالتخلص منها بأنفسهم وتعويضنا عنها لأنها كل ما نملكه ونعيش عليه ونصرف منها من لبن أو جبن أو سمن، فبعد موت بهائمنا أصبحنا "على الحديدة" لا نملك شيئا، لأننا صرفنا عليها كل اللى ورانا واللى قدامنا وربنا يتولانا.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016


>- بالفيديو والصور.. الحمى القلاعية تفتك بمواشى المراغة

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مصر 365

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